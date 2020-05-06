The Mole - Wem kannst du trauen?
Folge 1: Folge 1
100 Min.Folge vom 06.05.2020Ab 12
In Argentinien wartet auf die zehn Kandidaten von "The Mole" das Abenteuer ihres Lebens. Noch bevor sie ihre Mitspieler überhaupt kennenlernen, werden sie schon lebendig begraben. Befreien können sie sich nur durch das Lösen einiger kniffliger Rätsel. Dann müssen sie auf einer argentinischen Ranch ihr Können mit dem Lasso beweisen. Fängt ein Kandidat absichtlich kein Lama, um die Gruppe zu sabotieren? Wem können die Spieler trauen - und wer ist der Verräter? Wer ist der Mole?
Alle Staffeln im Überblick
The Mole - Wem kannst du trauen?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1