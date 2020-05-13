The Mole - Wem kannst du trauen?
Folge 2: Folge 2
96 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12
Nach drei Tagen musste bereits der erste Kandidat "The Mole" verlassen. Dann: die große Flucht. Zu Pferd und mit einem Helikopter begeben sich die Spieler auf die Jagd nach dem Flüchtenden. Ein unmoralisches Angebot führt zu Streit in der Gruppe. Bricht die Gruppe jetzt auseinander? Beim Bungee Jumping in den Bergen gehen die Spieler an ihre Grenzen. Werden sie für das Team aus 50 Metern Höhe in die Tiefe springen? Vertrauen können sie niemandem, denn einer spielt falsch!
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1