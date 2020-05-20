The Mole - Wem kannst du trauen?
Folge 3: Folge 3
110 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 12
Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Ob sich das nach den Strapazen der letzten Woche wohl auch bei "The Mole" bewahrheitet? Auf den argentinischen Reittieren versuchen die Kandidaten eine Rinderherde zu kontrollieren. Dazu verraten sie The BossHoss, welchen Spieler sie als Mole verdächtigen. Ein Ergebnis, das nicht ohne Folgen bleiben wird! Wer darf weiterreisen nach Buenos Aires? Und für wen endet das große Abenteuer und die Chance auf bis zu 100.000 Euro hier?
