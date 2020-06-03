The Mole - Wem kannst du trauen?
Folge 5: Folge 5
95 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 12
Da waren's nur noch sechs: Als erstes müssen die verbleibenden Kandidaten bei einer besonderen Stadtführung durch Buenos Aires in Teams zusammenspielen. Danach geht's geteilt weiter: Eine Gruppe kocht eine besondere argentinische Spezialität, während die andere den Pinsel schwingt. Doch da wartet noch ein unmoralisches Angebot von The BossHoss auf sie! Wieder vereint finden sich die Kandidaten angekettet in einem verlassenen Kerker wieder. Aber wer spielt hier ein falsches Spiel?
