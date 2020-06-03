Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mole - Wem kannst du trauen?

Folge 5

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 03.06.2020
Folge 5

The Mole - Wem kannst du trauen?

Folge 5: Folge 5

95 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 12

Da waren's nur noch sechs: Als erstes müssen die verbleibenden Kandidaten bei einer besonderen Stadtführung durch Buenos Aires in Teams zusammenspielen. Danach geht's geteilt weiter: Eine Gruppe kocht eine besondere argentinische Spezialität, während die andere den Pinsel schwingt. Doch da wartet noch ein unmoralisches Angebot von The BossHoss auf sie! Wieder vereint finden sich die Kandidaten angekettet in einem verlassenen Kerker wieder. Aber wer spielt hier ein falsches Spiel?

