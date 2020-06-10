The Mole - Wem kannst du trauen?
Folge 6: Folge 6
86 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12
Diese Woche wird es sportlich bei "The Mole"! Es geht um den Einzug ins Halbfinale und dafür steht der deutsch-argentinische Nationalsport auf dem Programm: Fußball! Wer überzeugt mit seinem Talent? Wer hält sein Wissen gezielt zurück, um besser manipulieren zu können? Mit argentinischen Tangotänzern in den Straßen Buenos Aires müssen die Kandidaten die nächste Challenge meistern und im Mole-Talk darf der Saboteur seine Ohren spitzen! Hat ihn womöglich schon jemand enttarnt?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1