The Mole - Wem kannst du trauen?
Folge 7: Folge 7
107 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12
Heute geht es um den Einzug ins Finale bei "The Mole". In verschiedenen Challenges an Land und im Wasser muss das Team zusammenspielen, um die Gewinnsumme zu erhöhen. Kann der Mole die Gruppe noch manipulieren oder wird den drei verbliebenen Jägern die Sabotage auffallen? Nach sieben Wochen ohne Privatsphäre wünschen sich die Kandidaten einen freien Tag im Luxushotel, doch was erwartet sie? Die totale Beobachtung! Wer wird hier einen Fehler machen? Und wer schafft es ins Finale?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1