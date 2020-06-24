Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 8vom 24.06.2020
109 Min.Folge vom 24.06.2020Ab 12

Finale bei "The Mole": Acht Wochen haben die Kandidaten zusammen gezittert, geweint und gejubelt. Alle, außer einem. Der Mole hat das Spiel von Anfang an sabotiert. Nun erhalten die Finalisten eindeutige Hinweise auf seine Identität. Hinweise, die von Anfang an offen lagen. Können sie diese richtig zuordnen und den Mole überführen? Wer wird am Ende als Sieger nach Hause fliegen und den Gewinn einstreichen? Und wer ist der Verräter in ihren Reihen, der sie wochenlang manipulierte?

