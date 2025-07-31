Staffel 1Folge 5vom 31.07.2025
The Next Goal S1 E5: Red Bull BragantinoJetzt kostenlos streamen
The Next Goal: Red Bull Bragantino
Folge 5: The Next Goal S1 E5: Red Bull Bragantino
29 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Der zunehmende Druck auf die Spieler geht mit einer psychischen Belastung einher. Was müssen sie tun, um in der Serie A zu bleiben?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Next Goal: Red Bull Bragantino
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fußball
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen