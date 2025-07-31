Staffel 1Folge 6vom 31.07.2025
Folge 6: The Next Goal S1 E6: Red Bull Bragantino
29 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Nur noch zwei Spiele in dieser Saison, jetzt geht es um alles oder nichts. Wird die Mannschaft triumphieren und den Abstieg vermeiden können?
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
