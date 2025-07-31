Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

The Next Goal: Red Bull Bragantino

Red Bull TVStaffel 1Folge 6vom 31.07.2025
The Next Goal S1 E6: Red Bull Bragantino

The Next Goal S1 E6: Red Bull BragantinoJetzt kostenlos streamen

The Next Goal: Red Bull Bragantino

Folge 6: The Next Goal S1 E6: Red Bull Bragantino

29 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Nur noch zwei Spiele in dieser Saison, jetzt geht es um alles oder nichts. Wird die Mannschaft triumphieren und den Abstieg vermeiden können?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Next Goal: Red Bull Bragantino
Red Bull TV

The Next Goal: Red Bull Bragantino

Alle 1 Staffeln und Folgen