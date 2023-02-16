Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 16.02.2023
59 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 16

Nach dem Fund der Pistole ist Christian gemeinsam mit Esme auf der Flucht vor der Polizei. Rani wird von ihrem Gewissen geplagt und heckt mit den anderen Kleinverbrechern einen Plan aus, um ihrem Freund zu helfen. Doch weitere Probleme lassen nicht lange auf sich warten, denn während Frank und Gabriella mit ihren Familien zu kämpfen haben, gerät Gregory ins Visier eines eifersüchtigen Arbeitskollegen.

