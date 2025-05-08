The Outlaws
Folge 1: Episode 1
58 Min.Ab 12
Sechs Monate sind vergangen, seitdem die Sozialdienst ableistenden Freunde den Schwerverbrecher "Der Dean" hinter Gitter gebracht haben. Rani verschwand im Anschluss spurlos. Nun taucht sie plötzlich wieder auf und bittet ihre einstigen Kollegen um Hilfe. Sie hat eine Leiche im Auto, die sie verstecken muss. Diane hat mittlerweile einen Auszubildenden, den sie in ihrer unverwechselbaren Art unter ihre Fittiche nimmt.
The Outlaws
Genre:Thriller, Comedy
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH