The Outlaws
Folge 2: Episode 2
59 Min.Ab 12
Die Freunde haben ihre kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen und sich auf den Pfad der Rechtschaffenheit begeben - bis Rani auftaucht und sie in einen Mordfall verwickelt. Gemeinsam verstecken sie eine Leiche. Ben befürchtet, dass Rani ihn und die Gruppe belügt. Also versucht er herauszufinden, was wirklich passiert ist. Gabby erhält derweil furchteinflößende Neuigkeiten von ihrem Arzt.
Alle Staffeln im Überblick
The Outlaws
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Comedy
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH