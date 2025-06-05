Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Outlaws

Episode 5

ProSieben FUNStaffel 3Folge 5
Joyn Plus
Episode 5

Episode 5Jetzt ohne Werbung streamen

The Outlaws

Folge 5: Episode 5

58 Min.Ab 12

"Der Dean" steht kurz vor seiner Freilassung. Das Verfahren gegen ihn soll wegen fehlender Zeugen und korrupter Polizisten eingestellt werden. Das bedeutet für Rani und ihre Freunde den sicheren Tod. Jetzt müssen alle zusammenhalten, um doch noch rechtzeitig genügend Beweise gegen den Schwerverbrecher aufzutreiben. Dafür brechen sie in dessen gut gesicherte Villa ein.

Alle Staffeln im Überblick

The Outlaws
ProSieben FUN
The Outlaws

The Outlaws

Alle 3 Staffeln und Folgen