The Outlaws
Folge 5: Episode 5
58 Min.Ab 12
"Der Dean" steht kurz vor seiner Freilassung. Das Verfahren gegen ihn soll wegen fehlender Zeugen und korrupter Polizisten eingestellt werden. Das bedeutet für Rani und ihre Freunde den sicheren Tod. Jetzt müssen alle zusammenhalten, um doch noch rechtzeitig genügend Beweise gegen den Schwerverbrecher aufzutreiben. Dafür brechen sie in dessen gut gesicherte Villa ein.
The Outlaws
Genre:Thriller, Comedy
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH