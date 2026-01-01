Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Pier

In einem Haus am See

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
In einem Haus am See

The Pier

Folge 1: In einem Haus am See

51 Min.Ab 12

Die Architektin Alejandra führt ein beschauliches Leben. Gemeinsam mit ihrem Traummann Oscar wünscht sie sich eine Familie und auch beruflich läuft es rund. Als sie eines Tages ein Anruf der Polizei erreicht, ändert sich ihr Leben jedoch schlagartig: Alejandra erfährt, dass ihr Mann offenbar Suizid begangen und ein Doppelleben geführt hat.

