The Pier
Folge 1: In einem Haus am See
51 Min.Ab 12
Die Architektin Alejandra führt ein beschauliches Leben. Gemeinsam mit ihrem Traummann Oscar wünscht sie sich eine Familie und auch beruflich läuft es rund. Als sie eines Tages ein Anruf der Polizei erreicht, ändert sich ihr Leben jedoch schlagartig: Alejandra erfährt, dass ihr Mann offenbar Suizid begangen und ein Doppelleben geführt hat.
The Pier
Genre:Drama, Thriller
Produktion:ES, 2019
Altersfreigabe:
12
