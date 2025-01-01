The Pier
Folge 4: Folge 4
48 Min.Ab 12
Alejandra findet weitere erschütternde Beweise dafür, dass ihr verstorbener Ehemann Oscar in Albufera ein Doppelleben geführt hat. Im Haus seiner Affäre Verónica spürt sie Kontoauszüge auf, die Transfers großer Geldbeträge dokumentieren. Oscar hat gezielt auf Kreditinstitute überwiesen, die sich in Steuerparadiesen befinden.
Genre:Drama, Thriller
Produktion:ES, 2019
12
