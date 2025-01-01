The Pier
Folge 6: Folge 6
46 Min.Ab 12
Alejandra versinkt in einer seelischen Krise. Sie vermutet stark, dass sich Oscar das Leben genommen hat und weiß nicht, wie sie das verarbeiten soll. Ihre Stimmungslage ändert sich erst, als sie den Polizisten Conrado kennenlernt. Er glaubt nicht an einen Suizid ihres Ehemannes und nimmt sie mit auf seine Ermittlungen.
Alle Staffeln im Überblick
The Pier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller
Produktion:ES, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH