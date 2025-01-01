The Pier
Folge 2: Das wilde Tier
44 Min.Ab 12
Alejandra und Verónica finden heraus, dass Oscar für einen Mann namens Andrés Geldwäsche betrieben hat. Leider fehlt das Kassenbuch, in welchem die kriminellen Machenschaften dokumentiert wurden. Der Polizist Conrado hat sich inzwischen unsterblich in Alejandra verliebt. Alejandra vertraut Katia ihre Affäre mit Verónica an. Katia gesteht ihr im Gegenzug, dass sie von Big Boss schwanger ist.
Genre:Drama, Thriller
Produktion:ES, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH