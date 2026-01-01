Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 4
Folge 4: Alles, was ich will

51 Min.Ab 12

Alejandra lebt sich in ihren amourösen Abenteuern reichlich aus. Sowohl mit Verónica als auch mit Conrado hat sie eine Liebesbeziehung. Der Zuhälter Andrés versucht unterdessen, an Oscars verschwundenes Kassenbuch heranzukommen und setzt deshalb Fran unter Druck. Das Dokument würde Andrés sofort ins Gefängnis bringen, denn es belegt, dass er Geldwäsche im großen Stil betreibt.

