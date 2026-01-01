The Pier
Folge 7: Im Schatten
48 Min.Ab 12
Verónica und Alejandra glauben, dass Andrés die Schuld an Oscars Tod trägt. Sie entführen ihn an einen verlassenen Ort und versuchen, ihn mit Drohungen zu einem Geständnis zu bewegen. Conrado will unterdessen endlich herauszufinden, warum Oscar verstorben ist. Dabei stößt er auf ein paar schockierende Details zu seinem Doppelleben.
The Pier
Genre:Drama, Thriller
Produktion:ES, 2019
Altersfreigabe:
12
