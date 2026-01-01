The Real Murders On Elm Street
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
The Real Murders On Elm Street
Das Grauen lauert manchmal direkt hinter der nächsten Haustür: Ein entsetzlicher Doppelmord mit einem Samurai-Schwert, ein grauenvoller Dreifachmord an einer Mutter und ihren Kindern. Ein Blutbad, bei dem vier Menschen von einer sektenähnlichen Gruppe brutal umgebracht wurden, darunter eine junge Frau, die man fast enthauptet hatte: Die True-Crime-Dokuserie beleuchtet reale Mordfälle, die sich hinter der Fassade unscheinbarer Wohngegenden abspielten und zeigt, wie plötzlich alltägliche Orte zum Schauplatz unfassbarer Gewalt werden können. Jede Episode rekonstruiert einen besonders grausamen Kriminalfall mit Originalaufnahmen, Tatort-Fotos und einschlägige Interviews.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.