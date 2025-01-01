The Resort
1 StaffelAb 12
The Resort
Emma und Noah sind seit zehn Jahren ein Paar. Obwohl es nicht gut um ihre Ehe steht, beschließen sie, ihr Jubiläum in Mexiko zu feiern. Das Ambiente eines wunderschönen Strandresorts soll ihnen helfen, ihre Beziehung zu retten. Dabei ahnen die beiden nicht, dass sie vor Ort eine böse Überraschung erwartet ...
Genre:Mystery, Tragikomödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH