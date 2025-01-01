Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Rook

Chapter 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Chapter 1

The Rook

Folge 1: Chapter 1

49 Min.Ab 12

Als Myfanwy auf einer Brücke zu Bewusstsein kommt, ist sie geschockt: Um sie herum befinden sich Leichen, und die junge Frau kann sich an nichts erinnern. Panisch rennt sie davon. Erst als sie sich langsam beruhigt, bemerkt sie einen Zettel, der ihr erste Hinweise auf ihren Zustand gibt. Ein weiterer Brief stellt Myfanwy vor die Wahl: Sie kann sich eine neue Identität aufbauen oder sie versucht, ihre Erinnerung zurückzuerlangen, um in ihr altes, gefährliches Leben zurückzukehren.

