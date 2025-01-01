Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Rook

Chapter 4

Staffel 1Folge 4
Chapter 4

The Rook

Folge 4: Chapter 4

52 Min.Ab 12

Von einem Häftling erfährt Myfanwy, dass sie angeblich von ihren Vorgesetzten verraten wurde. Er behauptet, sie sollte verkauft werden. Menschenhändler versteigern EVAs meistbietend. Die amerikanische Agentin Monica nimmt an einer solchen Auktion teil und verfolgt den Transport im Anschluss. Dem Opfer gelingt allerdings die Flucht. Myfanwy sucht derweil ihren einstigen Psychiater auf. Er hilft ihr dabei, ihr Gedächtnis zurückzuerlangen.

