The Rook
Folge 5: Chapter 5
49 Min.Ab 12
Ein junger Mann steht vor Myfanwys Tür und behauptet, er habe ihr Gedächtnis gelöscht. Nazim erzählt ihr, dass Linda auf der Suche nach ihm ist. Im Büro erfährt Myfanwy, dass Nazim versteigert wurde und bei der Auslieferung fliehen konnte. Sie sucht das Gespräch mit Monica. Gemeinsam wollen sie die Wahrheit über die Agency herausfinden und Nazim in Sicherheit bringen.
The Rook
Genre:Fantasie, Thriller, Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
