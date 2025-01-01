The Rook
Folge 6: Chapter 6
51 Min.Ab 16
Linda gelingt es, Nazim in ihre Gewalt zu bringen. Sie sucht die Premierministerin auf, um ihren Job zurückzubekommen. Sie erzählt ihr von Nazims Fähigkeiten, die der Organisation von Nutzen sein könnten. Myfanwy wird derweil von Conrad verhört. Die Agency wirft ihr vor, mit Staatsfeinden zu kooperieren. Ihre Wohnung und die Bankschließfächer werden durchsucht, um Beweise für die Anklagepunkte zu finden.
The Rook
Genre:Fantasie, Thriller, Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
