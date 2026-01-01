Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Sentinels

Folge 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Folge 1

Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen

The Sentinels

Folge 1: Folge 1

47 Min.Ab 16

Im Militärkrankenhaus werden die im Krieg verletzten Soldaten versorgt - so auch Gabriel Ferraud. Er hat seinen Einsatz nur knapp überlebt. Eines Nachts beobachtet er, wie einigen Patienten ein mysteriöses Mittel verabreicht wird. Herr Gruber betraut indes den Baron mit einem Spionageauftrag. Er soll das geheime Forschungslabor des französischen Militärs auskundschaften lassen.

Alle Staffeln im Überblick

The Sentinels
ProSieben FUN
The Sentinels

The Sentinels

Alle 1 Staffeln und Folgen