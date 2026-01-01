The Sentinels
Folge 1: Folge 1
47 Min.Ab 16
Im Militärkrankenhaus werden die im Krieg verletzten Soldaten versorgt - so auch Gabriel Ferraud. Er hat seinen Einsatz nur knapp überlebt. Eines Nachts beobachtet er, wie einigen Patienten ein mysteriöses Mittel verabreicht wird. Herr Gruber betraut indes den Baron mit einem Spionageauftrag. Er soll das geheime Forschungslabor des französischen Militärs auskundschaften lassen.
The Sentinels
Genre:Action
Produktion:FR, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studiocanal GmbH
