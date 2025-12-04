The Sentinels
Folge 4: Folge 4
42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 16
Das französische Militär weiß nun, dass die Deutschen auch über einen Soldaten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten verfügen. Sie scheinen ähnliche Forschungen zu betreiben wie die Franzosen. Der übermenschliche Elitesoldat unterscheidet sich jedoch von den Sentinels - er kann die Gedanken seiner Gegner kontrollieren. So gelingt es ihm auch immer wieder, Kontakt zu Gabriel aufzunehmen.
The Sentinels
Genre:Action
Produktion:FR, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studiocanal GmbH
