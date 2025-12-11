Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Sentinels

Folge 5

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 11.12.2025
43 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 16

Irène kann ihren Chef überzeugen, sie als Reporterin einzusetzen. Sie will über die Armee berichten, doch ihr Vorgesetzter ist skeptisch. Der Baron erfährt indes, dass Gisèle verschwunden ist. Gemeinsam mit ihrem Freund plant sie ihre Flucht, tappt dabei jedoch in eine Falle. Armands Tod nimmt die Soldaten mit. Besonders Djibouti gibt sich die Schuld am Ausgang des letzten Einsatzes. Er hadert mit seinem Schicksal als todgeweihter Soldat der französischen Armee.

