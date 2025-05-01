The Serpent Queen
Folge 1: Médici-Schlampe
47 Min.Ab 12
Königin Katharina erzählt einer Bediensteten von ihren schweren Anfangsjahren: Als Waisenkind stammte sie aus dem wohlhabenden Hause der Medici, einer Familie, die in Europa zu den meistgehassten zählte. Man machte sie für die Kriegsniederlage und die damit verbundene Hungersnot verantwortlich. Um ihre Stellung zu wahren, beschloss ihr Onkel, Papst Clemens VII., sie in das französische Königshaus einzuheiraten. Doch der Beginn ihres neuen Lebens war alles andere als einfach ...
Alle Staffeln im Überblick
The Serpent Queen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited