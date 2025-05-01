Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 3
Folge 3: Der Preis

53 Min. Ab 16

Da die Medicis in Italien in Ungnade gefallen sind und Heinrich während seines Kriegszuges ein uneheliches Kind zeugte, stand Katharina unter enormen Druck, endlich einen Nachfolger zu gebären - insbesondere als Stimmen laut wurden, die Ehe wegen der Kinderlosigkeit zu scheiden. Um ihre eigene Stellung zu wahren, unterzog sie sich nicht nur sämtlichen medizinischen Prozeduren, sondern nahm auch Ruggieris Hilfe in Anspruch - und das zu einem hohen Preis.

