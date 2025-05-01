The Serpent Queen
Folge 4: Eine neue Ära
49 Min.Ab 16
15 Jahre sind inzwischen vergangen: Während Katharina in dieser Zeit zehn Kinder zur Welt brachte, rückte Heinrich nach dem Tod des älteren Bruders zum Thronfolger auf. Obwohl sich nach außen hin alles gefügt hat, erträgt es Katharina nur mit Mühe, dass ihr Mann keine Liebe für sie empfindet und sich stattdessen mit ihrer Cousine Diana begnügt, die ihre Sonderstellung wiederum unverhohlen zur Schau stellt. Auch nach dem Ableben König Franz I. soll sich daran nichts ändern.
