The Serpent Queen

Das letzte Turnier

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
The Serpent Queen

Folge 6: Das letzte Turnier

52 Min.Ab 16

Katharina fährt mit ihren Erzählungen fort: Um ihre Macht am französischen Hof auszubauen, schmiedeten Herzog Franz I. von Guise und Kardinal Karl von Lothringen den Plan, ihre Nichte Maria Stuart mit Kronprinz Franz zu verheiraten. Eine wertvolle Unterstützerin fanden sie in Diana, der sie eine finanzielle Entschädigung versprachen. Katharinas Versuche, dies zu verhindern, scheiterten an der Mätresse des Königs, woraufhin sie sich an Ruggieri wandte - mit Konsequenzen.

