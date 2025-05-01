The Serpent Queen
Folge 7: Angriff auf den König
47 Min.Ab 16
Königin Maria Stuart besucht Rahima in ihrer Zelle und erzählt von dem verhängnisvollen Tag, an dem ihr Schwiegervater an den Folgen eines Turnierunfalls starb. Dadurch rückten sie und ihr 15-jähriger, unerfahrener Mann, Franz II., an die Spitze Frankreichs. Mit dieser neuen Macht in petto, beschlossen die beiden, ein katholisches Europa zu führen und den Protestantismus in Frankreich zu verbieten. Aus Sicht Katharinas ein fataler Fehler, den es zu unterbinden galt ...
Alle Staffeln im Überblick
The Serpent Queen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited