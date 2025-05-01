Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Folge 7: Angriff auf den König

47 Min.Ab 16

Königin Maria Stuart besucht Rahima in ihrer Zelle und erzählt von dem verhängnisvollen Tag, an dem ihr Schwiegervater an den Folgen eines Turnierunfalls starb. Dadurch rückten sie und ihr 15-jähriger, unerfahrener Mann, Franz II., an die Spitze Frankreichs. Mit dieser neuen Macht in petto, beschlossen die beiden, ein katholisches Europa zu führen und den Protestantismus in Frankreich zu verbieten. Aus Sicht Katharinas ein fataler Fehler, den es zu unterbinden galt ...

SAT.1 emotions
