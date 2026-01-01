The Serpent Queen
Folge 2: Die Wiederkehr
49 Min.Ab 16
Um den fragilen Frieden des Landes zu bewahren, setzt Katharina alles daran, die Spannungen am Hof zu entschärfen. Sie erlaubt den Bourbonen, ihr ehrgeiziges Handelsabkommen mit England voranzutreiben, und beendet die Ermittlungen gegen den Herzog von Guise, dem nachgesagt wird, ein protestantisches Gotteshaus samt seiner Anhänger angezündet zu haben. Wird sie es so schaffen, einen religiösen Krieg zu vermeiden?
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
16
