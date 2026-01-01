Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Serpent Queen

Die Wiederkehr

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 2
Joyn Plus
Die Wiederkehr

Die WiederkehrJetzt ohne Werbung streamen

The Serpent Queen

Folge 2: Die Wiederkehr

49 Min.Ab 16

Um den fragilen Frieden des Landes zu bewahren, setzt Katharina alles daran, die Spannungen am Hof zu entschärfen. Sie erlaubt den Bourbonen, ihr ehrgeiziges Handelsabkommen mit England voranzutreiben, und beendet die Ermittlungen gegen den Herzog von Guise, dem nachgesagt wird, ein protestantisches Gotteshaus samt seiner Anhänger angezündet zu haben. Wird sie es so schaffen, einen religiösen Krieg zu vermeiden?

Alle Staffeln im Überblick

The Serpent Queen
SAT.1 emotions
The Serpent Queen

The Serpent Queen

Alle 2 Staffeln und Folgen