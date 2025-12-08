The Serpent Queen
Folge 3: Tod eines Prinzen
49 Min.Ab 12
Ein Bürgerkrieg droht: Schwester Edith gilt nach der wundersamen Rettung ihrer protestantischen Anhänger aus den Flammen als Auserwählte Gottes. Doch der vermeintliche Segen schlägt ins Verderben - in ihrem Namen brennen katholische Kirchen, Adlige werden verhöhnt, selbst die Krone verliert ihre Würde. Besonders Anjou, getrieben von unbändigem Zorn, entfesselt Kräfte, die das Reich ins Chaos stürzen könnten.
