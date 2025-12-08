Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Serpent Queen

Tod eines Prinzen

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 3
Joyn Plus
Tod eines Prinzen

Tod eines PrinzenJetzt ohne Werbung streamen

The Serpent Queen

Folge 3: Tod eines Prinzen

49 Min.Ab 12

Ein Bürgerkrieg droht: Schwester Edith gilt nach der wundersamen Rettung ihrer protestantischen Anhänger aus den Flammen als Auserwählte Gottes. Doch der vermeintliche Segen schlägt ins Verderben - in ihrem Namen brennen katholische Kirchen, Adlige werden verhöhnt, selbst die Krone verliert ihre Würde. Besonders Anjou, getrieben von unbändigem Zorn, entfesselt Kräfte, die das Reich ins Chaos stürzen könnten.

Alle Staffeln im Überblick

The Serpent Queen
SAT.1 emotions
The Serpent Queen

The Serpent Queen

Alle 2 Staffeln und Folgen