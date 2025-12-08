The Serpent Queen
Folge 6: Das Werben um die Valois
52 Min.Ab 16
Die Ankunft Königin Elisabeths von England am Hof der Valois löst ein Netz aus Intrigen und Machtspielen aus. Während sie offiziell als Braut des französischen Königs erscheint, verfolgt sie in Wahrheit das Ziel, die Valois zu schwächen und den Protestantismus zu fördern - unterstützt von Schwester Edith und den Bourbonen. Ein Fechtduell um ihre Gunst endet in einer dramatischen Enthüllung ...
Alle Staffeln im Überblick
The Serpent Queen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited