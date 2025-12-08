The Serpent Queen
Folge 7: Haus im Zwiespalt
55 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 16
Nachdem erschütternde Wahrheiten über Katharinas Söhne ans Licht gekommen sind, ist das Bündnis mit der englischen Königin zerbrochen. Zugleich wächst die protestantische Anhängerschaft Schwester Ediths, die zunehmend an Einfluss gewinnt - sogar auf ranghohe Mitglieder des französischen Hofes. Deshalb entschließt sich Katharina zu einem Schritt, der weitreichende Folgen haben wird ...
Alle Staffeln im Überblick
The Serpent Queen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited