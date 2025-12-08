Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Serpent Queen

Haus im Zwiespalt

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7vom 08.12.2025
Joyn Plus
Haus im Zwiespalt

Haus im ZwiespaltJetzt ohne Werbung streamen

The Serpent Queen

Folge 7: Haus im Zwiespalt

55 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 16

Nachdem erschütternde Wahrheiten über Katharinas Söhne ans Licht gekommen sind, ist das Bündnis mit der englischen Königin zerbrochen. Zugleich wächst die protestantische Anhängerschaft Schwester Ediths, die zunehmend an Einfluss gewinnt - sogar auf ranghohe Mitglieder des französischen Hofes. Deshalb entschließt sich Katharina zu einem Schritt, der weitreichende Folgen haben wird ...

Alle Staffeln im Überblick

The Serpent Queen
SAT.1 emotions
The Serpent Queen

The Serpent Queen

Alle 2 Staffeln und Folgen