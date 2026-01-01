Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 8
Folge 8: Allerheiligen

67 Min.Ab 16

Katharina schmiedet einen perfiden Plan: Ihre Tochter Margot soll den protestantisch gesinnten Heinrich IV. heiraten, um die Häuser Valois und Bourbonen - und zugleich Katholiken und Protestanten - zu einen. Zustimmung erhält sie von Schwester Edith, die im Gegenzug die Regentschaft Frankreichs beansprucht. Doch Katharina handelt nie ohne Hintergedanken - und ihr Tun stürzt das Reich in Chaos, Blutvergießen und Verwüstung.

