The Tourist
1 StaffelAb 16
Im australischen Outback, in dem es kaum mehr als karge Landschaften und Einsamkeit gibt, ist ein Mann allein in seinem in die Jahre gekommenem Auto unterwegs. Plötzlich nimmt allerdings ein LKW seine Verfolgung auf und drängt ihn von der Straße. Nach dem Unfall wacht der Mann in einem Krankenhaus auf - leicht verletzt, aber unter komplettem Gedächtnisverlust leidend. Die freundliche Polizistin Helen versucht, dem Unbekannten zu helfen.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ZDF Studios GmbH