The Tribute - Die Show der Musiklegenden
1 StaffelAb 6
Nuschelt "Der Udonaut" wie Udo Lindenberg? Können "Vier Gewinnt" so abfeiern wie "Die Fantastischen Vier"? Und kann die "The Beatles Revival Band" die Magie der Fab Four auf die Bühne bringen? In "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" suchen Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Ikone Conchita Wurst und Panikorchester-Legende Bertram Engel die beste Coverband Deutschlands. Der Siegerpreis: Ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum.
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1