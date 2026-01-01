The White Princess
Folge 1: Im Bett mit dem Feind
56 Min.Ab 12
August 1485: Nach dem Sieg über Richard III. in der Schlacht von Bosworth stellt sich der neue König Henry Tudor auf die Heirat mit Elizabeth von York ein. Obwohl die beiden sich nicht mögen, möchte Henry mit seiner zukünftigen Ehefrau unmittelbar ein Kind zeugen. "Lizzie" spielt mit, da sie bemerkt, welchen Einfluss sie mit ihrer Schwangerschaft auf Henry haben kann. Im Hintergrund plant sie mit ihrer Mutter jedoch bereits eine Verschwörung gegen die Tudors.
