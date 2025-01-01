The White Princess
Folge 2: Herz und Verstand
53 Min.Ab 12
Henry begibt sich auf eine Reise durch sein Königreich. Lizzie begleitet ihn und bemüht sich darum, heimlich York-Verbündete zu mobilisieren. Im Versuch, die Tudors zu stürzen, greift ihre Mutter derweil zu drastischen Mitteln: Sie setzt einen Attentäter auf Henry an.
Alle Staffeln im Überblick
The White Princess
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama, Mini-Serie
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited