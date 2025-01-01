The White Princess
Folge 3: Burgund
55 Min.Ab 6
Mit der Geburt ihres Sohnes, Prinz Arthur, lassen Lizzie und Henry ihre gegenseitige Abneigung ruhen und nähern sich an. Außerdem fiebert Lizzie ihrer bevorstehenden Krönung entgegen und bemüht sich darum, Henry zu überreden, ihre eingesperrte Mutter nicht ins Gefängnis zu stecken. Henrys Onkel Jasper versucht derweil, ein Bündnis mit Margaret von Burgundy zu schließen.
Alle Staffeln im Überblick
The White Princess
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Mini-Serie
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited