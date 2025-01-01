Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 3
Folge 3: Burgund

55 Min.Ab 6

Mit der Geburt ihres Sohnes, Prinz Arthur, lassen Lizzie und Henry ihre gegenseitige Abneigung ruhen und nähern sich an. Außerdem fiebert Lizzie ihrer bevorstehenden Krönung entgegen und bemüht sich darum, Henry zu überreden, ihre eingesperrte Mutter nicht ins Gefängnis zu stecken. Henrys Onkel Jasper versucht derweil, ein Bündnis mit Margaret von Burgundy zu schließen.

