The White Princess

Englands Blut und Boden

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Englands Blut und Boden

Englands Blut und BodenJetzt ohne Werbung streamen

The White Princess

Folge 6: Englands Blut und Boden

54 Min.Ab 12

Dem Thronprätendenten Perkin Warbeck gelingt es durch die Heirat einer schottischen Adeligen, Ansehen bei europäischen Königshäusern zu gewinnen. Einzig Spanien stellt sich gegen Warbeck. Lizzie und Henry suchen daraufhin Königin Isabella auf und wollen sich mit ihr verbünden. Doch die Regentin verlangt zunächst, dass das englische Königshaus seine Verräter beseitigt. Indes muss Lizzie einen schmerzhaften Verlust verkraften.

