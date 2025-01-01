Zum Inhalt springenBarrierefrei
The White Princess

Alte Flüche

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8
Alte Flüche

The White Princess

Folge 8: Alte Flüche

57 Min.Ab 12

Lizzie versucht mit allen Mitteln, Henry davon abzuhalten, Warbeck hinrichten zu lassen. Indes muss der König erfahren, dass seine Mutter für den Tod der zwei Prinzen im Turm verantwortlich ist, was ihn in Rage versetzt. Außerdem bemüht sich Lizzie um eine Allianz mit Spanien. Doch sie erkennt, dass sie dafür eine schwere Entscheidung treffen muss.

