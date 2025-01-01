The White Princess
Folge 8: Alte Flüche
57 Min.Ab 12
Lizzie versucht mit allen Mitteln, Henry davon abzuhalten, Warbeck hinrichten zu lassen. Indes muss der König erfahren, dass seine Mutter für den Tod der zwei Prinzen im Turm verantwortlich ist, was ihn in Rage versetzt. Außerdem bemüht sich Lizzie um eine Allianz mit Spanien. Doch sie erkennt, dass sie dafür eine schwere Entscheidung treffen muss.
Genre:Historisches Drama, Mini-Serie
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited