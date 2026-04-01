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THINK BIG! - 1. STAFFEL

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 01.04.2026
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Think Big!

Folge 4: THINK BIG! - 1. STAFFEL

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Nachdem Nicole ihren Job verloren hat und ihr nun kein monatliches Gehalt mehr zur Verfügung steht, sucht sie am Schwarzen Brett der Uni nach einer Alternativlösung. Unverhofft erfährt sie dort ausgerechnet durch ihren Erzfeind Alex vom YES-Stipendium.

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