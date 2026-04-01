THINK BIG! - 1. STAFFELJetzt ohne Werbung streamen
Think Big!
Folge 4: THINK BIG! - 1. STAFFEL
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Nachdem Nicole ihren Job verloren hat und ihr nun kein monatliches Gehalt mehr zur Verfügung steht, sucht sie am Schwarzen Brett der Uni nach einer Alternativlösung. Unverhofft erfährt sie dort ausgerechnet durch ihren Erzfeind Alex vom YES-Stipendium.
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Think Big!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ITV Studios Germany GmbH