SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 1 vom 14.11.2019
45 Min. Ab 12

Die mobile Tierärztin Jeanette Klemmt ist Teil des Projekts HundeDoc und behandelt kostenlos Tiere der Berliner Obdachlosen. Dieses Mal wartet Hündin Emma mit einer Wunde am Hals und einer Augenentzündung auf Hilfe. Unterdessen hat die Tiertafel Hamburg alle Hände voll zu tun. Alle 14 Tage bekommen hier Hundehalter Futter für ihre geliebten Vierbeiner. Ein Segen für die Menschen, die sich ihren Hund sonst nicht leisten könnten ... Rechte: Sat.1 Gold

