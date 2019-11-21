Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 2

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 2 vom 21.11.2019
46 Min. Folge vom 21.11.2019 Ab 12

In der Tiertafel Berlin ist der Andrang groß. Rund vier Tonnen Futter werden hier in nur einem Monat ausgeteilt. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Katti Erdbrügger fährt abends sogar zum Bahnhof Zoo, um dort Hunde und deren Halter zu versorgen. In Frankfurt baut die Tierärztin Maja Firlé ihre Behandlungstische sogar in der U-Bahn-Haltestelle auf. Sie behandelt dort nicht nur die Hunde, sondern hat auch immer ein offenes Ohr für die Probleme der Besitzer ...

