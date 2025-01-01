Tierpolizei Miami
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Tierpolizei Miami
Miami, Florida: Die Metropole im Sunshine State der USA ist nicht nur Heimat von rund 400.000 Menschen, sondern auch von zahlreichen Tierarten. Geraten sie in Not, greift eine Spezialeinheit der Polizei ein: die "Animal Services Unit", kurz ASU. Ihre 20 Mitglieder sind im Umgang mit wilden und domestizierten Tieren bestens geschult. Vom entlaufenen Hund bis zum Alligator, der auf dem Highway ein Sonnenbad nimmt: Die Animal Control Officers der "Tierpolizei Miami" sind jeden Tag rund um die Uhr zwischen South Beach und den Everglades im Einsatz.
Genre:Animals & vets documentary, Family, Kids, Knowledge, Journal, Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.