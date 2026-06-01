Tokyo Revengers
Folge 1: Reborn
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Takemichi Hanagaki wird am Bahngleis vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Gerade als die schönsten Erinnerungen an sein bisheriges Leben vor seinem inneren Auge vorbeiziehen, ist Takemichi überzeugt, sterben zu müssen. Doch er wacht in der Bahn auf - umgeben von seinen Freunden aus der Mittelschule. Verwirrt kramt der Junge in seinen Taschen und entdeckt auf seinem Handy, dass er sich im Jahr 2005 befindet. Wie konnte er in der Zeit zurückreisen - und warum?
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN